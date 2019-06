Giovanni Zarella - la vita è bella

× Erweitern Eventstifter GmbH Giovanni Zarella

Entertainer Giovanni Zarrella ist zurück: Auf seinem brandneuen Album schlägt der charismatische Sänger eine wunderschöne Brücke zwischen den größten Hits der jüngeren deutschen Musikgeschichte und der Sprache seines Elternhauses, wenn er über ein Dutzend Klassiker vollkommen neu interpretiert und sie auf Italienisch präsentiert. Das Sommeralbum 2019 heißt La vita è bella – und kommt pünktlich zum Sommeranfang.

Während er gemeinsam mit seiner Frau bei Instagram & Co. für hunderttausende Fans & Follower definiert, was #couplegoals sind, knüpft Giovanni Zarrella in diesem Jahr auch wieder an seine Gold und Platinerfolge als Musiker an: La vita è bella heißt der neue Solo-Longplayer des charmanten Entertainers, der pünktlich zum Sommeranfang am 21. Juni 2019 erscheint.

Zarrella taucht dafür tief ein in die deutsche Musikgeschichte und überträgt die größten Hits der letzten Jahrzehnte mit viel Feingefühl und dem Know-how seines Produzenten Christian Geller (Eloy de Jong, Thomas Anders) ins Italienische: So klingt ein elektrisierendes, 100% ansteckendes, authentisches Popschlager-Album fürs Jahr 2019! La vita è bella erscheint am 21. Juni und wird zusätzlich auch in einer limitierten exklusiven Fanbox erhältlich sein.

Aufgewachsen als Sohn italienischer Eltern im beschaulichen Hechingen, kehrt Giovanni Zar-rella in vielerlei Hinsicht zu seinen Wurzeln zurück: Zur Musik, mit der alles für ihn losging, zur italienischen Sprache, wenn er unvergessene Hits aus Deutschland in der Sprache seiner Eltern interpretiert – ja, nicht zuletzt zu jenem Traum von einem Leben als Musiker, den schon sein Vater hatte. Dass er dabei zu 100% auf der Sonnenseite bleibt und die schönen Dinge des Lebens feiert, verrät schon der Titel des neuen Soloalbums, das zugleich sein Lebensmotto ist (auch als Tattoo auf seinem Arm zu lesen): La vita è bella. Das Leben ist schön! Ein Gefühl, das sich wie ein roter Faden durch diese 14 Titel zieht.