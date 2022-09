KENDRICK LAMAR war lange von der Bildfläche entfernt und musikalisch seit fünf Jahren keine neuen Songs mehr released.

Doch nun ist er zurück und better than ever! Der US-amerikanische Rapper hat am 8. Mai 2022 seine neueste Single "The Heart Part 5" veröffentlicht und damit schon einen kleinen Vorgeschmack auf sein kommendes Album "Mr. Morale & The Big Steppers" gegeben, welches ab sofort überall gestreamt und gekauft werden kann. Im Oktober kommt Kendrick Lamar live nach Deutschland und präsentiert die neuen Songs bei fünf Konzerten in Berlin, Hamburg, Stuttgart (am 24. Oktober), Köln und Frankfurt.

Gäste: Baby Keem, Tanna Leone