Giovanni Zarrella & Band

Entertainer, Sänger, Moderator – Giovanni Zarrella hat viele Talente. Seit er im Sommer 2019 sein gefeiertes „La vita è bella“–Solodebüt vorgelegt hat, zählt er zu den größten Stars der aktuellen Popschlager-Landschaft.

Nach einigen Open Air- Konzerten im Sommer geht er im Herbst mit seiner Band auf Tour und kommt am Mittwoch, 28. September, um 20 Uhr auch nach Heilbronn in die Harmonie.

Mit dem Rückenwind der vielen Bro’Sis Hits (u.a. „I Believe“, „Do You“) ins neue Jahrtausend gestartet, hat Giovanni Zarrella in den letzten 15 Jahren zwar auch in vielen anderen Bereichen geglänzt – als Moderator, Gast-Schauspieler, Synchronsprecher, Social-Media-Größe, begnadeter Fußballer und nicht zuletzt auch als Tänzer bei „Let’s Dance“ – doch er kehrte immer wieder zur Musik zurück und verzeichnete auch als Solomusiker schon etliche Erfolge: Angefangen bei der Top-10-Single „Wundervoll“ (2008) über „I Can’t Dance Alone“ feat. Ross Antony bis hin zu den packenden Rat-Pack-Interpretationen wie „Only Man In The World“ (mit dem Trio Vintage Vegas). Im Sommer 2019 begann schließlich mit seinem Popschlager-Solodebüt eine der größten Erfolgsgeschichten der letzten Jahre.

Mit der "Giovanni Zarrella Show" reiht er sich ein in die Riege der großen Showmaster im Deutschen Fernsehen. Er ist charmanter Moderator, und präsentiert einen Abend voller Musik mit Schlager-, Pop- und Klassikstars, gefeierten Musiklegenden und vielversprechenden Newcomern, mit neuen Arrangements, bislang unveröffentlichten Duetten und exklusiven Live-Auftritten. Neben den Auftritten zahlreicher Stars gibt es dabei auch einige Auftritte von Giovanni selbst, bei denen er als Sänger und Tänzer gemeinsam mit seinen musikalischen Gästen und einer hauseigenen Show-Band auf der Bühne steht.

Auf seiner Live-Tour wird Giovanni Zarrella endlich mit seinem italienischen Temperament sonniges Dolce-Vita-Feeling live auf die Bühne bringen, wenn er musikalisch eine gelungene Brücke zwischen den größten Klassikern der jüngeren deutschen Musikkultur und der Sprache seines Elternhauses schlägt und vollkommen neu und auf seine eigene Art und Weise präsentiert. Mit seiner großartigen Live-Band und einem 2-Stunden Programm erfüllt er sich dabei einen lang gehegten Traum.

Karten für dieses Konzert gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, in Heilbronn bei der Tourist Information, Reisebüro Böhm und der Heilbronner Stimme sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.provinztour.de. Ticket-Hotline: 0 71 31 / 56 22 70

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.