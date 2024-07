Giovanni Zarrella & Band

Er hat sich in den letzten drei Jahren in atemberaubender Geschwindigkeit an die Spitze der deutschsprachigen Entertainmentbranche katapultiert: GIOVANNI ZARRELLA, Sänger, Moderator & Entertainer. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seinem unwiderstehlichen italienischen Charme, seinen modernen Interpretationen von Italienischen Klassikern sowie großen deutschen Hits ist er in den letzten Jahren zum und absoluten Superstar avanciert. Seine Leidenschaft für die Musik stand für GIOVANNI ZARRELLA schon immer im Mittelpunkt und mit seiner Solotournee im Herbst 2022 sowie den Sommer Open Airs 2023 begeisterte er tausende von Zuschauern. Ab Sommer 2024 wird der charismatische Entertainer mit seiner großartigen Band – bekannt aus seiner eigenen großen ZDF Samstagabend Show – auf große Sommertournee gehen und neben den größten deutschen Hits auf Italienisch, Pop-Klassiker aus seiner Heimat und erstmals auch neue/eigene Kompositionen live präsentieren. Seine Shows garantieren italienische Lebensfreude pur und großes Entertainment mit ganz viel Herz und Leidenschaft.

Seit Giovanni Zarrella im Sommer 2019 sein gefeiertes „La vita è bella“ – Solodebüt vorgelegt hat, zählt er zu den größten Stars der aktuellen Pop/Schlager-Landschaft: Direkt auf Platz #2 der Album-Charts in Deutschland und danach 15 Monate lang nonstop in den Top-100 vertreten, gab’s zwischenzeitlich jede Menge Edelmetall. Mit seinem 2. Album „Ciao!“ hat der sympathische Sänger noch einen draufgesetzt und sofort die #1-Spitze der deutschen Album-Charts erobert. Doch damit nicht genug: Mit seiner eigenen ZDF-Musikshow, die im September 2021 erfolgreich Premiere feierte, folgte gleich der nächste Ritterschlag. Mit über 3,8 Millionen Zuschauern machte die erste „Giovanni Zarrella Show“ das Rennen der Samstagabendshows. Dort zeigt Giovanni jedes Mal eine beeindruckende Präsentation seiner ganz eigenen Vielfältigkeit, seiner Entertainer-Qualitäten, gepaart mit tänzerischen Skillz und seiner Musikalität – zusammen mit vielen nationalen und internationalen Star-Gästen. 2022 erreichte dann auch sein drittes Album „Per SempreE“ den Platz #1 der deutschen Album-Charts und er erhielt im gleichen Jahr für seine Leistung als Moderator seiner eigenen Samstagsabend-Show den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung für Die Giovanni Zarrella Show“.

Im Sommer 2023 spielte Giovanni seine erste Open Air Headliner-Tour – mit „Eine italienische Sommernacht“ füllte er zahlreiche Spielstädten und hinterließ überall glückliche Gesichter! Zusätzlich eroberte er im Herbst 2023 mit seiner Teilnahme als Coach bei der 13. Staffel der beliebten Casting-Show „The Voice of Germany“ ebenfalls die Herzen der Zuschauer. Mit seiner charismatischen Art, mit Herz, Verstand und seinem Talent als Entertainer überzeugte er Publikum und Kandidaten gleichermaßen. Seine spontanen Duette mit den Talenten und Juroren waren Highlights in den Sendungen, mit seiner emphatischen und sympathischen Art gewann er schnell die Herzen aller Beteiligten und Zuschauer und steht nun mit seinen Talents vor den großen Live Shows, in denen es am Ende um den Sieg im großen TVoG-Finale geht.

Im kommenden Sommer 2024 wird GIOVANNI ZARRELLA endlich wieder mit seinem italienischen Temperament sonniges Dolce-Vita-Feeling live auf die Open Air Bühnen Deutschlands bringen, wenn er musikalisch eine gelungene Brücke zwischen den größten Klassikern der jüngeren deutschen Musikkultur und der Sprache seines Elternhauses schlägt und vollkommen neu und auf seine ganz eigene Art und Weise präsentiert – und auf seine eigenen, neuen Songs darf man sicherlich ganz besonders gespannt sein!!