Giovanni Zarrella & Band

Er hat sich in den letzten fünf Jahren in atemberaubender Geschwindigkeit an die Spitze der deutschsprachigen Entertainmentbranche katapultiert: GIOVANNI ZARRELLA, Sänger, Moderator & Entertainer. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seinem unwiderstehlichen italienischen Charme, seinen modernen Interpretationen von italienischen Klassikern sowie großen deutschen und internationalen Hits ist er in den letzten Jahren zum und absoluten Superstar avanciert. Seine Leidenschaft für die Musik stand für GIOVANNI ZARRELLA schon immer im Mittelpunkt und bei seinen Sommer Open Airs 2024 begeisterte er tausende von Zuschauern in ausverkauften Spielstädten. Aber damit noch nicht genug: 2025 wird Giovanni Zarrella sein viertes Solo-Album „Universo“ veröffentlichen - erstmals mit eigenen, selbstgeschriebenen Titeln – Popsongs, die in die Hochphase des Italo-Disco-Pop der 80er-Jahre zurückreisen, dabei frisch und zeitlos produziert sind und pure positive Lebensenergie versprühen. Die bisherigen Singles „Danza“, und „Fantstico!“ und „Mi Piace“ haben die neue Ära eingeläutet. Das neue Album „Universo“ erscheint am 25. April 2025 über Warner Music!

Mit einer Mischung aus Italo Klassikern, den größten deutschen Hits auf Italienisch, sowie seinen eigenen, neuen Musiktiteln wird der charismatische Entertainer mit seiner großartigen Live-Band im Sommer 2025 wieder auf große Sommertournee gehen. GIOVANNI ZARRELLA auf seinen Shows das bedeutet: italienische Lebensfreude pur und großes Entertainment mit ganz viel Herz und Leidenschaft.

Seit GIOVANNI ZARRELLA im Sommer 2019 sein gefeiertes „La vita è bella“ – Solodebüt vorgelegt hat, zählt er zu den größten Stars der aktuellen Pop/Schlager-Landschaft: Direkt auf Platz #2 der Album- Charts in Deutschland und danach 15 Monate lang nonstop in den Top-100 vertreten, gab’s zwischenzeitlich jede Menge Edelmetall. Mit seinem zweites Album „Ciao!!“ hat der sympathische Sänger noch einen draufgesetzt und sofort die #1-Spitze der deutschen Album-Charts erobert. Doch damit nicht genug: Mit seiner eigenen ZDF-Musikshow, die im September 2021 erfolgreich Premiere feierte, folgte gleich der nächste Ritterschlag. Mit über 3,8 Millionen Zuschauern machte die erste „Giovanni Zarrella Show“ das Rennen der Samstagabendshows. Dort zeigt Giovanni jedes Mal eine beeindruckende Präsentation seiner ganz eigenen Vielfältigkeit, seiner Entertainer- Qualitäten, gepaart mit tänzerischen Skills und seiner Musikalität – zusammen mit vielen nationalen und internationalen Star-Gästen. 2022 erreichte dann auch sein drittes Album „Per Sempre“ den Platz #1 der deutschen Album-Charts und er erhielt im gleichen Jahr für seine Leistung als Moderator seiner eigenen Samstagsabend-Show den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung für Die Giovanni Zarrella Show“.

Im Sommer 2023 spielte Giovanni seine erste Open Air Headliner-Tour – mit „Eine italienische Sommernacht“ füllte er auch 2024 zahlreiche Spielstädten und hinterließ überall glückliche Gesichter! Zusätzlich eroberte er im Herbst 2023 mit seiner Teilnahme als Coach bei der 13. Staffel der beliebten Casting-Show „The Voice of Germany“ ebenfalls die Herzen der Zuschauer. Mit seiner charismatischen Art, mit Herz, Verstand und seinem Talent als Entertainer überzeugte er Publikum und Kandidaten gleichermaßen. Seine spontanen Duette mit den Talenten und Juroren waren und sind Highlights in den Sendungen, mit seiner emphatischen und sympathischen Art gewann er schnell die Herzen aller Beteiligten und Zuschauer.

In kommenden Sommer wird GIOVANNI ZARRELLA endlich wieder mit seinem italienischen Temperament sonniges Dolce-Vita-Feeling live auf die Open Air Bühnen Deutschlands bringen, wenn er musikalisch eine gelungene Brücke zwischen den größten Klassikern der jüngeren deutschen Musikkultur und der Sprache seines Elternhauses schlägt und vollkommen neu und auf seine ganz eigene Art und Weise präsentiert. Auf seine eigenen, neuen Songs und das neue Album UNIVERSO darf man ganz besonders gespannt sein, wenn es im Sommer 2025 auch seine Live-Premiere feiert!!