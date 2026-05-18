Giovanni Zarrella & Band

Live-Open-Air 2026

„Eine italienische Sommernacht“

Mit seinem großen Herzen, seinem unwiderstehlichen Charme und seiner überfließenden Lebensfreude bringt GIOVANNI ZARRELLA das Dolce Vita in unser Leben. Am 6. Juni lädt der deutschitalienische Sänger, Moderator und Entertainer zur italienischen Sommernacht auf die Freilichtbühne auf dem Stuttgarter Killesberg.

Mit seinen vielfältigen Talenten und Qualitäten hat sich GIOVANNI ZARRELLA unwiderruflich in der absoluten Spitzenliga der deutschsprachigen Entertainmentbranche etabliert. Nach dem überwältigenden Erfolg seines Live-Open-Air-Programms „Eine italienische Sommernacht“ in den letzten Jahren kommt der charismatische Publikumsliebling mit seiner grandiosen Live-Band auch 2026 wieder zurück auf die deutschen Bühnen – im Gepäck auch dieses Mal die beliebten deutschen Neuinterpretationen italienischer Klassiker, zahlreiche deutsche Hits auf Italienisch, aber auch die großartigen Songs seines aktuellen Top-3-Albums "Universo". Der nächste Sommer verspricht noch mehr Unterhaltung, Esprit und italienisches Lebensgefühl – mit einer Show, die moderner, mitreißender und größer ist als je zuvor.