Girl`s Day/ Boy`s Day

Der Mädchen-Zukunftstag

Am 28.04.2022 findet der bundesweite "Girls’ Day", der Mädchen-Zukunftstag, statt. Er ermöglicht interessante Einblicke in Technik, IT, Naturwissenschaften und Handwerk. An diesem Tag öffnen Unternehmen, Betriebe, Behörden und Forschungseinrichtungen jedes Jahr ihre Türen für interessierte Schülerinnen der Klassen 5-10.

In 2021 fanden erfolgreich viele digitale Angebote statt. Diese wird es auch in 2022 wieder geben. Zu finden sind diese über den Girls'Day Radar.

Informationen unter www.girls-day.de

Angebote unter Girls'Day Radar

Was sind Girls'Day Berufe? Hier erhältst du einen Einblick in die Berufeliste (461 KB). Zu einigen Berufen kannst du dir sogar Videos über YouTube anschauen.

Der Jungen-Zukunftstag

Am 28.04.2022 findet der bundesweite "Boys’ Day", der Jungen-Zukunftstag, statt. Jungen können an diesem Tag Berufe kennen lernen, die sie sonst eher selten in Betracht ziehen, zum Beispiel in den Bereichen Erziehung und Soziales, Gesundheit und Pflege. Außerdem stehen Aktionsangebote zu den Themen Lebensplanung und soziale Kompetenzen bereit.

In 2021 fanden erfolgreich viele digitale Angebote statt. Diese wird es auch in 2022 wieder geben. Zu finden sind diese über den Boys'Day Radar.