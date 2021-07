Girl* Put your jam on

Als kleinen Exkurs zu unseren sonst eher theoretischen Netzwerktreffen bei Girl* Put Your Records On, drehen wir am 12. August zusammen auf!

Nutzt die Gelegenheit und kommt zur ALL FINTA* Jam Session ins Merlin, schaut rein, hört zu, spielt, übt, gründet, weil: Girls* doing whatever they want!

Bitte meldet euch unter pop-info(at)region-stuttgart.de kurz an, damit wir einen Überblick behalten, mit wem wir alles rechnen können. Natürlich ist das Ganze kostenfrei.

https://www.popbuero.de/gesellschaft-diversitaet/girl-put-your-records-on/

Bitte beachten Sie unsere Pandemiehinweise.