An den line-ups der großen Festivals haben wir letzten Sommer wieder gesehen, dass männlich besetzte Bands über 90% ausmachen. Es gibt zwar Seminare, Konzepte und Projekte, um Frauen in der Musik zu supporten, aber die Herren scheinen einfach am längeren Hebel zu sitzen.

Bei den DIVES hat die Mischung aus Förderung und Netzwerk jedoch funktioniert: kennen gelernt beim Wiener girls rock camp und dann gleich mit beim richtigen Label gelandet. Mine hat sich bis zum Masterstudiengang an der Popakademie durchgearbeitet und ihre erste Platte über crowdfunding selbst finanziert. Bei beiden wäre die Karriere natürlich niemals ohne ihre großes Talent und schlichtweg sehr gute Musik angesprungen. Bleibt die Frage: wie kriegen wir mehr Diversität in die Line-ups der großen Festivals?

Moderation: Anja Wasserbäch (Stuttgarter Nachrichten)

Veranstaltung des Kulturzentrum Merlins in Kooperation mit dem PopBüro der Region Stuttgart.

Eintritt frei, bitte gratis-Ticket reservieren unter www.eventbrite.de/e/girl-put-your-pop-freaks-on-tickets-85085038641