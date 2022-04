Nutzt die Gelegenheit und kommt zur Jam Session ins Merlin – nur für Frauen, Lesben, Inter Menschen, Nichtbinäre Menschen, Trans Menschen und Agender Menschen. (kurz: FLINTA*).

Schaut rein, hört zu, spielt, übt, gründet, weil: We are doing whatever we want! FLINTA* only gilt für alle – auch für`s Publikum.