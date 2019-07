girl put your records on #2

Wir sind davon überzeugt, dass Frauen die Zukunft der Popkultur sind!

Frauen in der Musik oder das Fehlen selbiger ist auch im 21. Jahrhundert immer noch ein Problem. Damit das nicht so bleibt, laden das Pop-Büro der Region Stuttgart und das Kulturzentrum Merlin gemeinsam zum zweiten Netzwerktreffen für und mit Frauen der regionalen Musikbranche ein. Im Zentrum stehen der Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Diskussion möglicher Perspektiven bezüglich der Themen Bildung, Beruf, Gehalt und sprachliche Stolpersteine. Wo besteht akuter Handlungsbedarf und wie können Lösungsansätze aussehen, um das Frauenbild in der Musikbranche positiv zu verändern?

Dieses Mal wird der Impuls-Talk von Verena Bößmann und Annette Hölzl sowie Karen Firlej begleitet. Verena Bößmann ist Mitinhaberin des Musikunternehmens Dunstan Music mit den Tätigkeitsfeldern Publishing, Consulting und Online Musikmarketing. Erfahrungswerte sammelte sie in der Musikbranche daneben auch als Musikerin im Bereich Pop-Rock und Dozentin für Musik-, Verlags- und Medienmanagement an verschiedenen Hochschulen. Annette Hölzl baute sich über viele Jahre hinweg eine Karriere als Musikerin und auch als Autorin auf. im Klassik- und Jazz-Markt kennt sie sich bestens aus. Als Querdenkerin mischt sie gerne verschiedene Genres der E- und U-Musik, überschreitet Grenzen und eingefahrene Muster. Neben ihrer Karriere auf der Bühne, leitete sie über einen langen Zeitraum hinweg eine eigene Musikschule und ist auch heute noch als Klavierlehrerin aktiv. Die Sängerin Karen Firlej steht als Backup von Kool Savas & Sido im gesamten deutschsprachigen Raum auf der Bühne und begeistert Tausende. Nebenbei startet sie derzeit ihre Solo-Karriere und ist mit ihren ersten eigenen Singles bereits im Radio zu hören und erobert die großen Spotify Playlisten.

Der Eintritt ist frei, willkommen sind alle, die das Thema konstruktiv mit uns besprechen möchte.