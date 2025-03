Girls‘ und Boys’ Day – die Zukunft gehört Dir!

„Männerjob“, „Frauenjob“? Jedes Jahr sollen am Girls’ und Boys’ Day Rollenklischees bei der Berufswahl in Frage gestellt werden. Jungen und Mädchen ab der 5. Klassen können an diesem Tag erfahren, dass bei der Berufswahl nicht das Geschlecht ausschlaggebend sein sollte, sondern die persönlichen Interessen und Fertigkeiten.

Alle freien Plätze und vieles mehr finden Sie unter www.girls-day.de bzw. unter www.boys-day.de. Mädchen und Jungen können unter der jeweiligen Website Angebote auswählen und sich online oder telefonisch dafür anmelden.

Dieses Jahr beteiligt sich auch die Agentur für Arbeit Donauwörth an diesem Event

„Wir wollen dazu beitragen, das Berufswahlspektrum von Jungen zu erweitern und bieten Schülern die Möglichkeit, Berufe kennenzulernen, in denen der Männeranteil unter 40 Prozent liegt. Denn dies ist auch bei den Beschäftigten der Arbeitsagentur der Fall“, betont Ruth Kienberger.

Jungen, die gerne mit Menschen arbeiten, informieren und beraten und aktuell die 7. Klasse besuchen oder schon älter sind, sind herzlich eingeladen zum Boys’ Day der Agentur für Arbeit Donauwörth am 03.04.2025 von 08:00 bis 12:30 Uhr!

Wir zeigen unser Haus und man kann die vielseitige Arbeit von Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen näher kennenlernen. Auch beantworten wir Fragen zu unseren dualen Studiengängen. Wir bieten eine praxisnahe Ausbildung mit Perspektive im öffentlichen Dienst! Interessierte Jungen melden sich an unter www.boys-day.de.