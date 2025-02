Girls Day 2025 TUM Campus Heilbronn

Der Girls‘ Day ist ein jährlicher, bundesweiter Aktionstag zur Berufsorientierung für Mädels ab der 5. Klasse.

An diesem besonderen Tag lernen Mädchen Studienfächer unter anderem in den Bereichen IT, Management und Technik kennen. Mit Schwerpunkten auf digitale Technologien, Trends und Innovationen sowie Informatik und Informationstechnologien sind wir am TUM Campus Heilbronn – dem Campus „for the Digital Age“ – dafür auch genau die Richtigen!

Zum Girls‘ Day erwartet euch am TUM Campus Heilbronn ein volles Programm mit spielerischen Experimenten, spannenden Unterhaltungen, einer Campustour und vielem mehr. Nicht fehlen darf natürlich ein Goodie-Bag mit vielen tollen Überraschungen, die ihr als Andenken mitnehmen dürft.