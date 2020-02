Girls Day-Workshop 2020

Bibliotheken und Bücher? Ja klar - aber wusstest du auch, dass wir programmierbare Roboter, einen 3D-Drucker, VR-Brillen und vieles mehr haben? An diesem Vormittag dreht sich alles um die digitalen Medien unserer Medienwerkstatt.

Durch das Programmieren unserer Roboter und Minicomputern mit Hilfe unterschiedlicher Apps erhältst du einen Einblick in grafische Programmiersprachen.

Außerdem widmen wir uns dem Thema 3D-Druck. Wir zeigen dir in Aktion, wie ein 3D-Drucker funktioniert und was man damit alles drucken kann. Mit einem CAD-Programm erstellst du anschließend eigene dreidimensionale Objekte am PC.

Für Schülerinnen der Klassenstufe 5 bis 7.