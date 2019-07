Girls Girls Girls

Girls ihr seid was Besonderes.

Lasst uns frei sein für diese eine Nacht. Heute feiern die coolsten Girls auf der heißesten Party der Region.

Und wie es sich für eine solche Party gehört, rocken zwei Female-DJ´s den Club. Tala & JOY

Hip Hop, Deutschrap, RnB, Reggaeton und Latin-Beats knallen aus den Boxen .... Girls bringt die Boys um den Verstand ;-)

Bis 23 Uhr werden alle Girls mit einer Rose empfangen.

►FREIER EINTRITT //FÜR ALLE

Alle erhalten heute bis 23 Uhr freien Eintritt

►GIRLS BONUS //20€ GUTSCHEIN

Alle Girls erhalten bis 0.00 Uhr einen 20€ Gutschein für die Party. Einzulösen für Getränke und Speisen. Gültig die ganze Nacht.

►SPECIAL GIRLS-SHOW by Andros

Girls ..... Zeit zum ausrasten, getreu dem Motto

"This is how we do it". Zutritt zur Show nur für Girls !

►FACE - SHOTS // GRATIS

Gratis Face-Shots (DosMas) für die feiernde Menge.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

KLANG|RAUM:

BLACK & MIXED MUSIC BY Tala & JOY

KLUB|RAUM:

PARTY TUNES BY DJ BlueHead

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

► Eintritt 7€ mit Clubcard 6€

► Einlass ab 18 Jahren

*Ausgenommen Premium Drinks