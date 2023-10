Daniel Biskup - Zeitenwende

Daniel Biskup zählt zu den renommiertesten zeitgenössischen Fotografen Deutschlands. Er ist Fotojournalist und Dokumentarfotograf, der in seinen Fotografien Zeitgeschichte festgehalten hat, wie die deutsche Wiedervereinigung. Daniel Biskup dokumentierte die Zeit des Wandels in Deutschland, Russland und Gesamteuropa. Immer stellt er die Menschen auf der Straße, ihre Sorgen und Nöte, den veränderten Alltag in den Mittelpunkt seiner Fotografien – sein Blick ist unverfälscht und emphatisch.

Daniel Biskup hat zudem namhafte und einflussreiche Personen der Zeitgeschichte aus Kultur und Politik portraitiert: darunter Künstler*innen wie Anselm Kiefer oder Katharina Sieverding oder Prominente wie Karl Lagerfeld und Claudia Schiffer. Zudem begleitete er Helmut Kohl und Angela Merkel jahrelang mit der Kamera

Daniel Biskup wurde 1962 in Bonn geboren. Nach einer Lehre als Postbote holte er sein Abitur nach und studierte in Augsburg Geschichte, Politik und Volkskunde. Seine Werke befinden sich in zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlungen.