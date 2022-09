Gisela Hafner Trio – Jazz

Blue Hours Swingin’ Music ist das Fundament des Trios "Voice and Strings", das jedoch auch Elemente aus anderen Stilrichtungen ins Programm mit einfließen lässt. Die Sängerin hat mit den virtuosen Saitenkünstlern, Lorenzo Petrocca und Fritz Heieck, zwei Begleiter an ihrer Seite, die es verstehen, höchst sensibel aufeinander einzugehen, ohne sich gegenseitig einzuengen. Dabei verschmilzt die warme, rauchzarte Stimme Gisela Hafners mit den elegant swingenden Klängen der Gitarre und dem erdig groovenden Bass zu einem anregenden musikalischen Cocktail, der nicht nur zur "Blauen Stunde" genossen werden kann. Erfrischend und wohlig warm zugleich. Die Zutaten sind inspiriert zubereitete Jazzstandards, ausgewählte Pop-Perlen und Eigenkompositionen, prickelnd arrangiert und virtuos serviert. In intimer, kammermusikalischer Trio-Atmosphäre zaubern die drei Wohlfühlstimmung ins Publikum, die zum entspannten Zurücklehnen einlädt.

Gisela Hafner: vocals / Lorenzo Petrocca: guitar / Fritz Heieck: bass

