Gisela Hafner Trio

Groovin‘ Gershwin Die Sängerin Gisela Hafner widmet sich mit ihrer Band einem der faszinierendsten Komponisten des 20.Jahrhunderts:

George Gershwin - Brückenbauer zwischen Klassik, Broadway und Jazz. Mit ihrem Trio präsentiert sie eine feinfühlige Auswahl von Gershwin Klassikern, als musikalische Wiederbegegnung, in der aus bekannten Melodien neue Geschichten entstehen. Im Zentrum steht dabei die warme, ausdrucksstarke Stimme Gisela Hafners, die den emotionalen Kern von Gershwins Songs freilegt und auf ein kammermusikalisches Jazzfundament trifft, das Raum für improvisatorische Freiheit lässt. Fritz Heiecks nuancierte Basslinien und Jörg Büchlers kreatives Klavierspiel tragen dazu bei, Gershwins Melodien neu zum Leuchten zu bringen, mal zart und berührend, mal groovend und voller Energie. Das Trio verbindet Respekt vor dem Original mit Lust auf neue Klangbilder und zeigt, dass große Musik nicht in der Vergangenheit verharrt, sondern sich immer wieder in frischem Licht neu erzählen lässt, mit Groove, Tiefe und Stil - Groovin‘ Gershwin.