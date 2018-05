Gisela Hafner und Band

Swingin‘ music ist das Fundament des Quartetts um die Sängerin Gisela Hafner, das jedoch auch Elemente aus anderen Stilrichtungen in eigenwillige Arrangements und Eigen-kompositionen mit einfließen lässt.

Gisela Hafner steht an diesem Abend mit zwei Musikern auf der Bühne, die durch die gemeinsame Zusammenarbeit in der Frédéric Rabold' Crew ein inspiriertes und eingespieltes Team mit der Sängerin bilden. Dabei hat sie mit dem versierten und ideenreichen Bassisten Fritz Heieck und dem kreativ aufspielenden jungen Pianisten Jörg Büchler zwei Begleiter an ihrer Seite, die es verstehen, höchst sensibel aufeinander einzugehen, ohne sich gegenseitig einzuengen. Der Drummer Michael Aures komplettiert die Band mit seinem sensiblen und akzentuierten Spiel.

Groovy, lässig und eigenwillig spinnt die Formation zusammen mit der Sängerin ein feines musikalisches Geflecht, das von gegenseitiger Inspiration geprägt ist und die Zuhörer erfrischend cool und wohlig warm zugleich einhüllt. Eine Einladung zu einer Auszeit mit zeitlosen Songs zum Verweilen im Moment.

Die Presse schreibt über Gisela Hafner:

„Jazz ist, wenn man trotzdem lacht und ihre Stimme wirkt wie ein Instrument.“

„Durch ihre ausdrucksstarke und wandlungsfähige Stimme, ihr Swing-Feeling und ihre natürliche Ausstrahlung, versteht sie es immer wieder, das Publikum in ihren Bann zu ziehen und jeden ihrer Songs lebendig werden zu lassen. Hier ist die Leidenschaft zu spüren, die sie mit ihren exzellenten Musikern teilt und die auf der Bühne zu einer harmonischen und homogenen Einheit verschmelzen. Spielfreude pur ist angesagt.“

Gisela Hafner - voc

Fritz Heieck - b

Jörg Büchler - p

Michael Aures - dr