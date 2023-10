Gisela Schneeberger – „Kindheitsgeschichten“

Gisela Schneeberger, preisgekrönt und authentisch, kehrt auf die Bühne zurück, diesmal um zu lesen.

Das Berliner Schillertheater wie auch die legendären Münchner Kammerspiele waren in jungen Jahren ihr „Zuhause“, bis sie u. a. an der Seite von Gerhard Polt und Dieter Hildebrandt in verschiedensten Serien auf sich aufmerksam machte. Anschließend setzte Schneeberger ihre rasante Karriere im Fernsehen und auf der Kinoleinwand fort. Meist wird das Komische mit ihr in Verbindung gebracht, doch verkörpert sie vieles mehr. Neben zahlreichen Auszeichnungen erhielt sie den Grimme- und den Deutschen Fernsehpreis und wurde mit dem Bayerischen Poetentaler geehrt.

Lernen Sie die große Schauspielerin an diesem Abend von einer anderen Seite kennen, z. B. wie sie in ihrer berührenden Kindheitsgeschichten-Lesung ihre Zuhörer wieder aus der Sicht eines Kindes empfinden lässt. Auch mal schwermütig wird es werden, wenn Gisela Schneeberger eine ergreifende, völlig zu Unrecht vergessene Erzählung von Eugen Roth vorlesen wird. „Ein Abend wie ein einsam funkelnder dunkler Diamant inmitten des endlosen Bespaßungsblitzlichtgewitters“, lobte die Mittelbayerische Zeitung. Die Lesung findet im Rahmen der 27. LesArt statt, veranstaltet von der Stadt Ansbach in Zusammenarbeit mit Kulturforum Ansbach e.V.