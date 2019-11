Gisela von Hinten & Drei Meter Feldweg (Deutschpunk)

Achtung Konzert wird aus Sindelfingen in den Keller Klub nach Stuttgart hochverlegt!! Die geilste Punk-Party findet jetzt also im Keller Klub in Stuttgart statt!!

Gisela von Hinten & Drei Meter Feldweg

Gisela von Hinten

GvH ist eine deutschprachige Punkrock Band bestehend aus 4/5 Stuttgart und 1/5 Duisburg. Ende 2017 gegründet, spielten sie 2018 schon über 20ig Shows in Deutschland und Österreich. 2019 sind Bundesweit 30 Shows geplant, erste Platte produziert (Mai 2019 „Wir sind nur Tiere“), im April 2019 erste Tour in Spanien.

Das Set umfasst hauptsächlich eigene Songs, aber auch Liedchen aus den Ex-Bands, sowie Punkrock-Klassiker-Covers der Abstürzenden Brieftauben, Dritte Wahl, Normahl, Slime,

Hannes Wadder sind dabei. Das meist deutschsprachige Set bleibt den Punk-Wurzeln treu und verspricht eine gehörige Portion Energie auf die Ohren mit Pogo-Garantie.

Weitere Infos:

Drei Meter Feldweg

Wer bei Drei Meter Feldweg nach rumpeligem Deutschpunk sucht, wird schwer enttäuscht. Ja, ihre Wurzeln liegen auf dem Dorf und zwischen dem ein oder anderen Meter Feldweg liegt auch die Wurzel einiger ihrer Ideen – musikalisch orientiert sich die Band aber lieber an großen Vorbildern aus Düsseldorf oder Berlin: Der Spaß regiert, das Hirn bleibt eingeschaltet, der Punkspirit befeuert die Saiten und bahnt sich schnell seinen Weg in die Tanzmuskeln des Publikums.

Die fünf Typen aus der Lüneburger Heide vereinen in ihrer Musik den Kontrast zwischen Partys mit ihrer bedingungslosen, durchaus feuchten Fröhlichkeit und den Alltagssorgen, egal ob im Job, der Politik oder im Freundeskreis. Die Songs sind die Verarbeitung dieser Themen auf angenehm unkomplizierte, laut lachende Art und Weise – alles eingepackt in Luftpolsterfolie aus deutschsprachigem Punkrock, Geschenkpapier aus Ska und Metal, sowie einer Schleife aus Pop.

Klein angefangen mit Bandcontests und Auftritten bei Freunden, wuchs die Band stetig weiter: Inzwischen stehen Shows vor 10.000 Menschen im Volksparkstadion oder als Support von Bands wie Dritte Wahl oder Rantanplan auf der Liste der vielen gespielten Konzerte.

Mit ihrem dritten Tonträger „Hypermaxx 4000“ im Gepäck erobern die Jungs wieder die Clubs und Festivalbühnen der Republik. Für Leute, die besonders gern zu folgenden Zutaten feiern: Spaß, Punk, Pogo!