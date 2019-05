Gismo Graf Trio

Im Rahmen des Kunst- und Aktionspfads 2019. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei!!

Zweifelsfrei gehört Gismo Graf zu den besten Gypsy Jazz Gitarristen der Gegenwart. Mit spielerischem Perfektionismus und einer unglaublichen Virtuosität hat sich der 22jährige Stuttgarter bereits in jungen Jahren einen festen Platz unter den Spitzengitarristen dieser Welt erspielt. Auf seinen umjubelten Konzerten in ganz Europa begeistert er das Publikum und fasziniert mit seiner Musik, die eine Brücke schlägt zu Bossa Nova und Swing. Die hochkarätigen MusikerInnen, mit denen er die Bühne erobert, sind dabei bereits Garanten für musikalische Leckerbissen. Das spielfreudige Trio um den Gitarrengrafen gehört wohl zum Feinsten, was Deutschland derzeit konzertant zu bieten hat. In diesem Jahr präsentiert der neue Stern an Europas Gitarrenhimmel sein neues Album „Modus Vivendi“. Dieses besondere Sonntagskonzert auf der Ziegelhütte sollten Sie wirklich nicht verpassen!