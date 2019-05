Gismo Graf-Trio

Wenn Gismo Graf zur Gitarre greift, dann darf sich das Publikum auf einen wilden musikalischen Ritt durch verschiedene Genres freuen. Der Gitarrenvirtuose versteht es wie kaum ein anderer, unterschiedliche Stile in seinem Kompositionen zu verbinden. Gemeinsam mit Joel Locher am Kontrabass und Joschi Graf an der Rhythmusgitarre ist der passionierte Musiker zum Shooting Star des Gypsy Swing avanciert. Mit seiner Musik huldigt er nicht nur seinem großen Vorbild Django Reinhardt, sondern schlägt Brücken vom Gypsy Jazz bis hin zu Pop, Boss Nova, Swing und ausdrucksstarken Eigenkompositionen. Gismo Graf verbindet in seinen Kompositionen schnelle, halsbrecherische Passagen mit eingängigen und mitreißenden Melodien. Vom Drang nach Perfektion getrieben und kontinuirlich neue Ideen entwickelnd präsentiert er in diesem Jahr sein neues Album "Modus Vivendi". Und bei den umjubelten Live-Auftritten des Trios, bei Konzerten und Festivals in ganz Europa, begeistern Professionalität und Virtuosität der drei Ausnahmemusiker, dringen ihre Bühnenpräsenz und Spielfreude bis in die letzten Publikumsreihen.