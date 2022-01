Gismo Graf Trio feat. Cheyenne

Mehr als 10 Jahre sind vergangen, seitdem Joschi Graf zusammen mit seinem Sohn Gismo Graf und dem Kontrabassisten Joel Locher auf die zündende Idee kam, ein neues Trio zu gründen. Es war eine Band, in der das vielversprechende Talent des jungen Gitarrenvirtuosen Gismo Graf im Vordergrund stand. Neben Titeln von Django Reinhardt ist es der besondere Mix aus Pop-, Klassik- und Eigenkompositionen, der den unverkennbaren Sound dieser Musiker ausmacht. Lassen Sie sich an diesem Abend von dem „Shooting Star“ Gismo Graf in die Welt des Gypsy Jazz verführen.

Einlass ab 19.00 Uhr