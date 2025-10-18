Gismo Graf Trio feat. Stochelo Rosenberg „In Spirito Django"

„In Spirito Django" - der Name ist Programm. Jedoch verbindet man mit dem Trio neben Django Reinhardt's berühmtesten Klassikern eine einzigartige und spannende Mischung aus Eigenkompositionen, Pop- Klassik- oder gar Rocksongs im Gypsy Jazz Gewand. So ergeben - dem ersten Anschein nach - wahllos zusammengewürfelte Stücke von Sting, Michael Jackson oder aber auch Klavierkonzerte von Frederic Chopin und Filmmusik aus den Walt Disney Filmen eine solch passende Mischung, als ob sie tatsächlich aus der Feder eines Django Reinhardts stammen könnten. Kombiniert mit dem messerscharfen Humor der drei Musiker auf der Bühne entsteht ein einzigartiges und kurzweiliges Programm welches den Gypsy Jazz direkt ins Jahr 2025 katapultiert.

Der Niederländer Stochelo Rosenberg der mit seinem weltbekannten Rosenberg Trio seit mehr als 30 Jahren rund um den Globus Erfolge feiert, kommt nach Deutschland um zusammen mit dem Star der deutschen Gypsy Jazz Szene, Gismo Graf und seinem Trio beim Freiburger Zelt Musik Festival ihr gemeinsames Projekt zu präsentieren. Ausverkaufte Shows u.a. in der Carnegie Hall in New York, Concertgebouw Amsterdam, auf Festivals wie dem North Sea Jazz Festival, The Rose Bowl Los Angeles, Jazz Festival of Montreal, uvm. sprechen für sich. Zusammenarbeit mit Musikgrößen wie Stephane Grappelli, Luciano Pavarotti, Shirley Basey, Randy Crawford, The Manhattan Transfer, usw. zieren seine Karriere.

Stochelo Rosenberg gilt als einer der besten Gitarristen der Welt!