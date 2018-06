Gismo Graf Trio

× Erweitern Tom Maurer-Photography&Artwork 2

Gismo Graf, der Shootingstar des Gypsy Swing gehört ohne Zweifel zu den besten Gypsy Gitarristen der Gegenwart.

Bei Sommer am See tritt er gemeinsam mit seinem Vater Joschi Graf, Joel Locher und seiner Schwester Cheyenne auf und bildet mit ihnen ein unerschütterliches Quartett, das mit seiner Bühnenpräsenz das Publikum begeistert.

Der 24-jährige Stuttgarter präsentiert in diesem Jahr in seinem neuen Album "Modus Vivendi" Variationen der Musik Django Reinhardts. Dabei wagt er die Brücke vom Gypsy Jazz bis zu Pop, Bossa Nova, Swing und ausdrucksstarken Eigenkompositionen. Bei seinem Auftritt bei Sommer am See wird er von seinem Vater Joschi Graf an der Rythmusgitarre begleitet. Joel Locher spielt den Kontrabass und Grafs 21-jährige Schwester Cheyenne trägt mit ihrer schönen, warmen Stimme dazu bei, dass sich das unerschütterliche Fundament des "Gismo Graf Trios" zu einem Quartett erweitert.