Ohne große Bühnenshow und ohne Spezialeffekte kommen sie mit nur zwei

Gitarren und einem Kontrabass daher und bringen die Hütte zum Kochen!

Das Trio um den einst als Shooting Star des Gypsy Jazz gefeierten Gismo

Graf, welcher mittlerweile dem Wunderkind Status entwachsen und als einer

der führenden und innovativsten Gypsy Jazz Gitarristen weltweit gehandelt

wird, präsentiert zusammen mit seinem Vater Joschi Graf an der

Rhythmusgitarre und dem Kontrabassisten Joel Locher,

kurz - das Gismo Graf Trio - das Jubiläumsprogramm zum 15-Jährigen

Bestehen. "In Spirito Django" - der Name ist Programm. Jedoch verbindet

man mit dem Trio neben Django Reinhardt's berühmtesten Klassikern eine

einzigartige und spannende Mischung aus Eigenkompositionen, Pop-

Klassik- oder gar Rocksongs im Gypsy Jazz Gewand. So ergeben - dem

ersten Anschein nach - wahllos zusammengewürfelte Stücke von Sting,

Michael Jackson oder aber auch Klavierkonzerte von Frederic Chopin und

Filmmusik aus den Walt Disney Filmen eine solch passende Mischung, als ob

sie tatsächlich aus der Feder eines Django Reinhardts stammen könnten.

Kombiniert mit dem messerscharfen Humor der drei Musiker auf der Bühne

entsteht ein einzigartiges und kurzweiliges Programm welches den Gypsy

Jazz direkt ins Jahr 2025 katapultiert.