Ohne große Bühnenshow und ohne Spezialeffekte kommen sie mit nur zwei
Gitarren und einem Kontrabass daher und bringen die Hütte zum Kochen!
Das Trio um den einst als Shooting Star des Gypsy Jazz gefeierten Gismo
Graf, welcher mittlerweile dem Wunderkind Status entwachsen und als einer
der führenden und innovativsten Gypsy Jazz Gitarristen weltweit gehandelt
wird, präsentiert zusammen mit seinem Vater Joschi Graf an der
Rhythmusgitarre und dem Kontrabassisten Joel Locher,
kurz - das Gismo Graf Trio - das Jubiläumsprogramm zum 15-Jährigen
Bestehen. "In Spirito Django" - der Name ist Programm. Jedoch verbindet
man mit dem Trio neben Django Reinhardt's berühmtesten Klassikern eine
einzigartige und spannende Mischung aus Eigenkompositionen, Pop-
Klassik- oder gar Rocksongs im Gypsy Jazz Gewand. So ergeben - dem
ersten Anschein nach - wahllos zusammengewürfelte Stücke von Sting,
Michael Jackson oder aber auch Klavierkonzerte von Frederic Chopin und
Filmmusik aus den Walt Disney Filmen eine solch passende Mischung, als ob
sie tatsächlich aus der Feder eines Django Reinhardts stammen könnten.
Kombiniert mit dem messerscharfen Humor der drei Musiker auf der Bühne
entsteht ein einzigartiges und kurzweiliges Programm welches den Gypsy
Jazz direkt ins Jahr 2025 katapultiert.