„In Spirito Django“ 15 Jahre GGT.

Ohne große Bühnenshow und ohne Spezialeffekte kommen sie mit nur zwei Gitarren und einem Kontrabass daher und bringen die Hütte zum Kochen!

Das Trio um den einst als Shooting Star des Gypsy Jazz gefeierten Gismo Graf, welcher mittlerweile dem Wunderkind Status entwachsen und als einer der führenden und innovativsten Gypsy Jazz Gitarristen weltweit gehandelt wird, präsentiert zusammen mit seinem Vater Joschi Graf an der Rhythmusgitarre und dem Kontrabassisten Joel Locher, kurz – das Gismo Graf Trio – das Jubiläumsprogramm zum 15-Jährigen Bestehen.

„In Spirito Django“ – der Name ist Programm.

Jedoch verbindet man mit dem Trio neben Django Reinhardt’s berühmtesten Klassikern eine einzigartige und spannende Mischung aus Eigenkompositionen, Pop- Klassik- oder gar Rocksongs im Gypsy Jazz Gewand. So ergeben – dem ersten Anschein nach – wahllos zusammengewürfelte Stücke von Sting, Michael Jackson oder aber auch Klavierkonzerte von Frederic Chopin und Filmmusik aus den Walt Disney Filmen eine solch passende Mischung, als ob sie tatsächlich aus der Feder eines Django Reinhardts stammen könnten. Kombiniert mit dem messerscharfen Humor der drei Musiker auf der Bühne entsteht ein einzigartiges und kurzweiliges Programm welches den Gypsy Jazz direkt ins Jahr 2025 katapultiert.

Als Special Guest haben die drei Gismos jüngere Schwester Cheyenne bei einigen Stücken dabei, die mit ihrer warmen Jazzstimme das Trio zum Quartett erweitert.