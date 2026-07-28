Gismo Graf Trio

Gypsy-Jazz hat einen neuen Namen: Gismo Graf! Erst 29-jährig kann er auf eine sagenhafte Karriere mit zahlreichen Konzerten und Tourneen weltweit und auf vier Alben-Produktionen zurückblicken.

Als Gitarrist in der Gypsy- und Jazz-Szene hat er bereits einen Spitzenplatz eingenommen. Somit gehört er zweifelsfrei zu den besten Gypsy-Jazz-Gitarristen der Gegenwart. Mit Charisma und jugendlichem Charme führt er die Tradition fort, die ihm Joschi Graf – Gismos Vater, Mentor und Ensemblemitglied –, in die Wiege gelegt hat: die mitreißende Spielart im Geiste des großen Django Reinhardt. Gismo Graf ist einer der jungen Wilden, die mit feinfühligem Respekt vor der Vergangenheit dem Gypsy-Jazz ein zeitgemäßes Gesicht geben. Durch seine innovative Spielart vereinigt er scheinbar spielerisch verschiedenste Genres wie Jazz, Pop, Swing, Bossa Nova und trifft somit den zeitgenössischen Geschmack. Nicht nur bei eingefleischten Jazzfans! Zusammen mit Simon Ort am Kontrabass und Joschi Graf an der Rhythmusgitarre und im Gesang arbeiten sie, von Perfektion getrieben, kontinuierlich an neuem Material, sodass kein Konzert dem anderen gleicht.

Das Trio schafft es, das Publikum von Stück zu Stück aufs Neue zu überraschen und es mit Ihrer lockeren und unterhaltsamen Bühnenpräsenz und Spielfreude bis in die letzten Reihen zu begeistern. Ein weiterer talentierter Nachkomme dieser Familie findet sich in Gismos 25-jähriger Schwester Cheyenne, welche immer öfter das Trio mit Ihrer schönen warmen Stimme zum Quartett erweitert.

Das aktuelle Album "Moments with the mouse" wurde 03/2022 für den Preis der deutschen Schallplattenkritik im Bereich "Filmmusik" neben Musikgrößen wie Hans Zimmer, Lady Gaga und John Carpenter nominiert!