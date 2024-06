Die Welt versinkt immer mehr im Chaos und Hoffnung auf Besserung scheint nicht in Sicht zu sein.

Doch keine Panik auf der Titanic - denn die Hoffnung erwacht im neuen Programm „Kapp der guten Hoffnung“. Erleben Sie ein Musikkabarett der besonderen Art mit einem humorigen Feuerwerk von Denkanstößen, geistreichem Witz und natürlich viel Musik. Mit Klavier, Gitarre, Ukulele und anderen Instrumenten bewaffnet erobert Markus Kapp im Sturm nicht nur die Herzen sondern auch die Lachmuskeln seines Publikums.

An diesem Kabarettabend erwartet Sie eine wilde Fahrt durch die turbulenten Themen unserer Zeit, also kommen Sie an Bord und gehen Sie mit Kapitän Markus Kapp auf Entdeckungsreise: lassen Sie sich treiben in der Weite des Ozeans - ohne Handyempfang und Barbershops... Begegnen Sie auf einer Sandbank in einem Steuerparadies modernen Piraten mit Krawatten... Winken Sie dem letzten Eisbär zu, der auf der letzten Eisscholle in den Sonnenuntergang paddelt... Tauchen Sie hinab in die Abgründe menschlichen Seins oder bergen Sie vergessene Schätze wie die Telefonzelle, die D-Mark und den Toast Hawaii...

Markus Kapp singt und versinkt in einem Meer von Tönen und Tasten und macht Tabula rasa im Tohuwabohu unserer wunderbaren Welt. Also steigen Sie ein und kommen Sie mit auf große Überfahrt zum "Kapp der guten Hoffnung".

Der SWR3-Comedy-Chef Andreas Müller schreibt: "Markus Kapp überzeugt durch seine Vielseitigkeit, Varianz, Aktualität der Themen und der Verdichtungsleistung, Dinge für Jung und Alt miteinander zu verknüpfen."

Markus Kapp ist Gewinner zahlreicher Kabarettpreise - u. a. SWR3-Comedy-Preis, Fränkischer Kabarettpreis, Paulaner Solo- und Rösrather Kabarettpreis u.v.m.