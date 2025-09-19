Zehn Jahre ist es nun her, seit Joschi Graf zusammen mit seinem Sohn Gismo Graf und dem Kontrabassisten Joel Locher auf die Idee kam, ein neues Trio zu gründen.Es war eine Band, in der das vielversprechende Talent des jungen Gitarrenvirtuosen Gismo Graf im Vordergrund stand. Dass daraus in kürzester Zeit eine der weltweit führenden und frischesten Gypsy Jazz-Formationen überhaupt werden sollte, war zu diesem Zeitpunkt wohl den wenigsten bewusst.

Die Musik des legendären Django Reinhardt in ein zeitgenössisches Gewand zu hüllen und ins 21. Jahrhundert zu transportieren kam bei Presse und Publikum gleichermaßen gut an. Inzwischen folgten zahlreiche Konzerte in ganz Europa, Amerika und Asien. In diesem Jahr feiert das Gismo Graf Trio sein 10 jähriges Jubiläum. Grund genug, diese Zeit Revue passieren zu lassen.Gismos drei Jahre jüngere Schwester Cheyenne begleitet das Trio wieder einmal und sorgt mit ihrer schönen und einprägsamen Stimme für eine weitere Farbe in dieser Formation.

Das Konzert findet auf der Open Air-Bühne vor der Barbara-Künkelin-Halle statt.

Einlass ist ab 17:00 UhrFür Essen und Getränke ist gesorgt.

Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter statt.