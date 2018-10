Gitarre und Poesie "Fields of Gold"

An diesem besonderen Abend in der MEDIENWELT verbinden sich Literatur und Musik zu einer stimmigen Einheit. Die Zuhörer werden nicht nur gut unterhalten, sondern finden auch Zugang zu bekannten und weniger bekannten Songs.Nicht ohne Grund zählt diese Veranstaltungsreihe der MEDIENWELT zu den beliebten Veranstaltungsklassikern. Das engagierte Team der Bücherei stellt Texte zusammen und trägt sie vor und die virtuose Gitarrengruppe der Volkshochschule "Old School Band" – unter der Leitung von Markus Jörger – spielt die passenden Songs dazu. Zusammen ergibt sich die richtige Mischung für einen unterhaltsamen Abend in schöner Atmosphäre.In der Pause gibt es Snacks und GetränkeMusik: Markus Jörger und seine Gitarrengruppe „Old School Band“Texte: zusammengestellt und vortragen vom MEDIENWELT-Team