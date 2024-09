Gitarren-Duo „Beidsaitig“: Tobias Knecht und Andreas Franzmann

Das akustische Gitarren-Duo “Beidsaitig”, bestehend aus Tobias Knecht und Andreas Franzmann, hat es sich zum Ziel gemacht, bekannte Melodien aus sämtlichen Genres neu zu interpretieren und auf zwei akustische Gitarren zu übertragen. Dabei treffen Filmmusik auf Popsongs und spanische Klänge auf Mozart. Lassen Sie sich von der Klangvielfalt der beiden Gitarren überraschen!

Tobias Knecht ist in Ellwangen geboren und lebt seit 2014 wieder im schönen Schwabenland. Von 2007 bis 2008 studierte er Gitarre am Münchner Gitarren Institut bei Wolfang Zenk und Uli Widenhorn. Anschließend war er Privatschüler von Torsten de Winkel (Pat Metheny Group/Hattler). Von 2009 bis 2014 studierte er Jazzgitarre an der Hochschule für Künste in Bremen bei Andreas Wahl und als Nebenfach klassische Gitarre bei Jens Wagner.

Andreas Franzmann ist Jahrgang 1981 und lebt heute in Aalen. Nach Abitur und Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt studierte er 2007 gemeinsam mit Tobias Knecht am Münchner Gitarren Institut. Mit seiner Band „Acoustic Groove“ absolvierte er von 2001 bis heute mehr als 1000 Auftritte im In- und Ausland, unter anderem im Vorprogramm von Peter Maffay und Sunrise Avenue. Bis 2010 war er Teil des Ensembles „SWR1 Pop und Poesie“ mit Matthias Holtmann.