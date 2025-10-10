Gitarren-Duo GuteNacht

Fast 2 Jahre ist es her, dass das „GuteNacht-Duo“ im Ratsstüble den Boden der Dorfkneipe in Schwingung versetzt hat. Die Gäste waren begeistert und tobten.

Jetzt kommen sie wieder: Wolf Abromeit und Frank Bierl, zwei musikalische Tübinger Urgesteine, haben sich vor ca. sechs Jahren zum Duo „GuteNacht“ zusammengefunden. Ihr Musikstil, so sagen sie selbst, lässt sich am besten als "aggressive Lagerfeuermusik" beschreiben.

Seit Jahrzehnten sind die beiden in Tübinger Bands, wie "7Up", "Treat me like a dog" oder "Retired Soon" unterwegs. Sie spielen Songs von Crosby, Stills, Nash & Young, Tom Petty, Elton John, CCR oder auch den Bee Gees.