Gitarrenkonzert „COLORS“

Die schönsten Farben aus Romantik und Impressionismus mit Friedemann Wuttke.

Erleben Sie am Freitag, den 2. August 2024 um 19.30 Uhr im Wasserschloss eine musikalische Reise durch die Gitarrenmusik aus Romantik und Impressionismus mit berühmten Werken von Fernando Sor, Francis Poulenc, Isaac Albeniz, Manuel de Falla, Enrique Granados, Eric Satie und Heitor Villa-Lobos.

Als Reiseführer an der Gitarre begleitet Sie Friedemann Wuttke über den die „Gitarre“ aus Hamburg schreibt:

„Nicht nur durch seine instrumentalen und musikalischen Qualitäten - die höchsten Ansprüchen genügen - hat sich der sympathische Musiker einen festen Platz in der vordersten Reihe der deutschen Gitarristik erspielt. Insbesondere sein Gespür für interessante Programmgestaltung und die fruchtbare Zusammenarbeit mit anderen namhaften Künstlern sorgen dafür, dass Friedemann Wuttke nicht unterbeschäftigt bleibt. Ein Musiker, der konsequent seinen Weg geht.“

Durch die kompromisslose Hinwendung zum klassischen Repertoire und zur ernsthaften Programmgestaltung nimmt Friedemann Wuttke eine Sonderstellung unter den Konzertgitarristen ein. Seine vielseitigen Programme sind immer geprägt von klaren Inhalten und seinem künstlerisch anspruchsvollen Profil.

COLORS

Die Romantik war die Blütezeit der Gitarre in Europa und hat viele große dramatische und kleine charakteristische Werke für das Instrument hervorgebracht, gespielt von komponierenden Gitarrenvirtuosen. Die vielen Klangfarben, die die Gitarre erklingen lassen kann, sind perfekt für die Musik des Impressionismus, der in diesem Programm in einem spannenden Gegensatz zu den Werken der Romantik steht.

Menuett und Sonate

In den Salons und Konzertsälen der Metropolen Europas haben komponierende Gitarrenvirtuosen aus Klassik und Romantik die Zuhörer mit ihrer Musik und ihrer aufregenden Spielkunst begeistert. Unter ihnen zählte der Spanier Fernando Sor zu den bedeutendsten Vertretern seiner Zeit. Dabei überzeugte er nicht nur durch sein virtuoses Spiel, sondern viel mehr durch seine große Kompositionskunst, die sich in seinen charakteristischen Menuetten ebenso widerspiegelt wie in seiner ersten Sonate, dem berühmten Grand Solo opus 14.

Mondschein

Der Impressionismus steht für die französischen Komponisten Maurice Ravel und Claude Debussy. Aus deren Inspiration heraus wurde diese Epoche in die ganze Welt getragen und hat unterschiedliche Farben angenommen. Die impressionistischen Werke im ersten Teil des Programms stammen aus Frankreich und Spanien. Das zentrale Stück Clair de Lune (Mondschein) von Claude Debussy prägt auch die anderen Werke dieses Spannungsbogens, die um Nacht und Dunkelheit kreisen.

Prelude

Der brasilianische Nationalkomponist Heitor Villa-Lobos hat die Klangsprache von Claude Debussy und Maurice Ravel mit der Musik seiner Heimat kongenial vereint. Mit revolutionären Techniken für die Gitarre, exemplarisch dargestellt in seinen berühmten Cinq Preludes pour guitare, schuf er darüber hinaus eine ganz eigene Klangfarbe im Impressionismus und erreichte Weltruhm.