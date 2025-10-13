Gitarrenkonzert mit Fabian Zeller

Als Grenzgänger zwischen den Welten verbindet der deutsch-portugiesische Gitarrist und Komponist Fabian Zeller südländische Spielfreude und die emotionale Intensität des Fado mit der fundierten Struktur populärer und klassischer Musiktraditionen.

Dass er als virtuoser Magier auf seinem Instrument gilt, bestätigt nicht zuletzt die Gitarrenlegende Carlo Domeniconi: „Solche Musiker braucht die Gitarre.“

Ob als gefragter Solist von Orchestern wie der Robert-Schumann-Philharmonie mit dem weltberühmten „Concierto de Aranjuez“, ob mit seinem weltmusikalischen Soloprogramm, von dem 2018 die CD „NovoMundo“ erschien oder in Projekten wie dem Duo Resonado oder der Groove Jazz-Band Flowin Tension – der junge Künstler verschafft sich sowohl bei den hochgeachteten Musikfestivals wie auch in Konzertsälen in Lateinamerika, Asien, Afrika und den europäischen Metropolen internationale Anerkennung.