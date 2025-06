Gitarrenkonzert mit Jacq Dorn

In Dorns Musik bahnen sich Klänge und Tonfolgen als musikalische Reflexionen elementarer Erfahrungen ihren Weg aus jenen Regionen menschlicher Empfindung, die von Tiefe und Melancholie durchdrungen sind, direkt zu Herz und Geist des Zuhörenden.

Lyrische Themen werden dabei immer wieder von furiosen, virtuosen Passagen kontrapunktiert.

Musiker: Jacq Dorn (Jahrgang 1971), Diplom-Musiklehrer. Zur weiteren künstlerischen Entwicklung folgte ein Studiengang an der Universität Mozarteum in Salzburg.Er spielte in und komponierte für seine Rockband „Rouvian Flave“, arbeitete als Studiomusiker, komponierte Filmmusikbeiträge und spielt im virtuosen Gitarrenduo Anderson/Dorn.