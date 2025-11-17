Gitarrenvirtuose Alexandr Misko

Der in Gomaringen lebende Gitarrenvirtuose und Komponist Alexandr Misko begeistert sein Publikum weltweit mit innovativer Technik und musikalischem Können.

Er verbindet Elemente aus Klassik, Jazz, Rock und zeitgenössischer Musik und hat sich mit seiner Fähigkeit, blitzschnelles Fingerpicking, Tapping und komplexe Melodien miteinander zu verbinden, als moderner Meister der Gitarre etabliert. Seine autodidaktische Herangehensweise an die Gitarre erlaubt es ihm, Grenzen zu überschreiten und Musik zu schaffen, die ebenso komplex wie fesselnd ist.