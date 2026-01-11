GitarrenWeltReise

Barbara Gräsle, die „Saitenmeisterin par excellence“ (StZ vom 08.04.2025), nimmt Sie mit auf eine musikalische Reise!

Sie reicht vom sonnigen Spanien und dem berühmten „Recuerdos de l`Alhambra“ bis hin in die silbrige Klangwelt der verspielten und trickreichen „Fingerstyle“ - Kompositionen namhafter Stahlsaitenzauberer der Gegenwart. Wie jede gute „Reiseleiterin“ versorgt sie Sie dabei stets mit wissenswerten sowie unterhaltsamen Tatsachen rund um die Musikstücke, Komponisten, ihre Instrumente und deren Besonderheiten. Dabei gelingt es der studierten, klassischen Gitarristin im wahrsten Sinne des Wortes spielend, Begeisterung für die sprichwörtliche „Vielsaitigkeit“ der Gitarre zu vermitteln. Ob fundierter Kenner der Gitarrenwelt oder einfach interessierter Liebhaber handgemachter Instrumentalmusik: Klassische Musikstücke treffen auf raffiniert arrangierte Klassiker aus Folk und Pop. Reisen Sie mit!