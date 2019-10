Gitte Haenning & Band - „Still crazy ...“ - Live 2019

Das dänische Energiebündel mit neuem Programm zu Gast

In ihrem neuen Programm spürt Gitte Haenning den gemeinsamen Wurzeln von Musical und Jazz nach.

Mit gewohnt fulminanter Stimmengewalt führt Gitte neben ihren wunderbaren Hits, auch vernachlässigte Jazz Standards in ein frisches Licht. Schwungvoll schlägt sie eine Brücke zwischen all diesen Genres und gibt dabei Geschichten alter Lieben und Leidenschaften ein neues Gewand - immer mit dem Blick nach vorn!

Begleiten Sie Gitte und ihre großartige Band durch diesen swingenden, rockigen und gefühlvollen Abend.

After all these years: Still crazy!

Besetzung :

Gitte Haenning - vocals

Sebastian Weiß - Piano

Benedikt Reidenbach - Gitarre

Thomas Alkier - Schlagzeug

Björn Werra - Bass