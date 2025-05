Gittersee mit Charlotte Gneuß

Am 4. Juni liest die Autorin Charlotte Gneuß aus ihrem preisgekrönten Debütroman "Gittersee" (2023) um 19 Uhr im Großen Saal des Kulturzentrums Ludwigsburg. Die Lesung wird von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg in Kooperation mit der Stadtbibliothek Ludwigsburg veranstaltet. Den Abend moderiert Dr. Natalia Fuhry vom Institut für deutsche Sprache und Literatur.

Einlass ab 18.30 Uhr, Kosten: 10 Euro (ermäßigt 8 Euro), nur an der Abendkasse. Für Studierende und Mitarbeiter*innen der PH Ludwigsburg ist die Lesung kostenlos.

Unverwechselbar und vielschichtig erzählt Charlotte Gneuß in ihrem Debütroman von einer Welt, die es nicht mehr gibt und von der Frage, ob Unschuld möglich ist.

Gittersee bei Dresden, 1976, Karin ist 16. Sie hütet ihre kleine Schwester, hilft der Großmutter im Haushalt, tröstet den Vater, versucht, die Mutter zu ersetzen und schaut stundenlang fern mit ihrer Freundin Marie. Als Karins Freund zu einem Ausflug aufbricht und nicht mehr zurückkommt, stehen in der Nacht zwei Uniformierte vor der Tür und ihre Welt gerät aus den Fugen.

Charlotte Gneuß wurde 1992 in Ludwigsburg geboren, nachdem ihre Eltern die DDR verlassen hatten. Sie studierte Soziale Arbeit in Dresden, Literarisches Schreiben in Leipzig sowie Szenisches Schreiben in Berlin. Sie ist Gastautorin von »ZEIT Online«, Gewinnerin des Leonhard-Frank-Stipendiums für neue Dramatik und Herausgeberin der Anthologie »Glückwunsch«, die bei Hanser Berlin erschien. Ihr Debütroman »Gittersee« stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023 und wurde mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung 2023 sowie dem »aspekte«-Literaturpreis für »Das beste deutschsprachige Debüt« ausgezeichnet. 2024 erhielt Charlotte Gneuß für »Gittersee« den Nicolas-Born-Debütpreis des Landes Niedersachsen.