Schwabenrock Songs von Wolle Kriwanek & Paul Vincent und mehr…

Gitze & Band lassen während ihrer Live-Show unvergessene Wolle-Kriwanek-Klassiker wie „U.F.O.“, „Stroßaboh“, „Reggae i di uff?“ oder den „Badwanna Blues“ ebenso wiederaufleben wie längst vergessen geglaubte und lange nicht mehr gehörte Perlen der schwäbischen Rock- und Blues-Musik. Neben den Songs von Wolle Kriwanek­ & Paul Vincent befinden sich im musikalischen Repertoire von Gitze & Band auch der eine oder andere Schwoißfuaß-Klassiker sowie eigene schwäbische Adaptionen mehr oder weniger bekannter Rock- und Popsongs.

In seinen Moderationen erzählt Gitze Geschichten, die durchaus Platz in einem Kabarettprogramm hätten­, um danach zusammen mit Göran Jäck (Gitarre), Helmut Nothum (Hammond-Orgel­/Piano­­), Werner Müller (Bass) und Oliver­ Schmandke (Schlagzeug) in die Songs einzutauchen­.