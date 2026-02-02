Glück den Damen

An diesem besonderen Tag dreht sich in der Spielbank Feuchtwangen alles um unsere weiblichen Gäste! Jede Dame erhält zur Begrüßung ein Freigetränk ihrer Wahl oder einen Glückspunkt, der gegen ein Präsent eingetauscht werden kann.

Genießen Sie in entspannter Atmosphäre einen unterhaltsamen Abend und versuchen Sie Ihr Glück an unseren Spieltischen oder Automaten. Denn heute steht das Glück ganz im Zeichen der Damen!

Bitte beachten Sie:

Zutritt in die Spielsäle nur mit gültigem Lichtbildausweis.

Spielteilnahme ab 21 Jahren.