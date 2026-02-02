Glück den Herren

Heute steht das Spielvergnügen in der Spielbank Feuchtwangen ganz im Zeichen der Herren! Jeder Gast erhält zur Begrüßung ein Freigetränk nach Wahl oder einen Glückspunkt, der gegen ein attraktives Präsent eingetauscht werden kann.

Erleben Sie einen spannenden Abend in stilvollem Ambiente, genießen Sie das besondere Flair der Spielbank und testen Sie Ihr Glück an unseren Spieltischen oder Automaten. Ein Abend voller Unterhaltung, Genuss und guter Gesellschaft – ganz im Zeichen der Herren!

Bitte beachten Sie:

Zutritt in die Spielsäle nur mit gültigem Lichtbildausweis.

Spielteilnahme ab 21 Jahren.