Glücksflockengestöber und Harfenglitzerklänge 2.0

Tauchen Sie mit den sanften Tönen des "Largo" aus Antonio Vivaldis "Winter" in friedvolle Winterklanglandschaften ein.

Träumen Sie sich mit nostalgischer Filmmusik aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" in verschneite Märchenwälder und lernen Sie mit Chuck Birds und Susan Peters' "Silent Night" mal eine ganz andere Version des Adventsliedklassikers kennen.

Herzliche Einladung zu einer musikalisch-poetischen Auszeit mit Konzertharfenglitzerklängen und Glücksflockengestöber: Die Öhringer Autorin und Harfenistin Nina Piorr, die bereits mehrfach zu Gast im Gleis 1 war, nimmt Sie mit auf eine stimmungsvolle Nikolaustags-Reise. Zu mal verträumten, mal fetzigen, mal festlichen Harfenklängen liest sie eigene Lyrik und Prosa. Sicher wird auch der eine oder andere Adventsliedklassiker dabei sein, in den Sie mit einstimmen dürfen.