Glückskinder

Der New Yorker Zeitungsreporter Gil Taylor soll über einen langweiligen Gerichtstermin berichten. Sein Interesse wird jedoch schlagartig geweckt, als er die Angeklagte Ann Garden sieht, die wegen Vagabundierens angeklagt ist. Die mittellose Frau weckt in ihm den Beschützerinstinkt. Er springt von der Zuschauerbank auf und ruft dem Richter zu: „Ich kenne die Dame, Euer Gnaden! Wir sind sogar verlobt, möchten bald heiraten ... am liebsten heute statt morgen!“ Der gewitzte Richter zitiert einen Standesbeamten herbei, und umgehend sind die beiden Unbekannten miteinander verheiratet. Die Blitzlichter der anwesenden Fotografen verewigen diesen Akt „wahrer Liebe“, und wenig später findet sich das frisch vermählte Paar verdutzt in allen Klatschblättern wieder. Doch die wahren Probleme und Verwicklungen fangen erst an.