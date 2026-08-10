Glücksland Finnland – Was wir von den Finnen lernen können

Zum neunten Mal in Folge ist Finnland laut Weltglücksbericht das glücklichste Land der Welt – trotz dunkler Winter, zugefrorener Seen und wortkarger Menschen.

Die deutsch-finnische Journalistin und Autorin Tarja Prüss lädt zu einer besonderen Reise in ihre zweite Heimat ein. Dort ist Onni (Glück) kein großes Spektakel, sondern Teil des Alltags. Was steckt hinter dem nordischen Glück – und was können wir davon lernen, ohne unser Leben komplett zu verändern? Mit eindrucksvollen Fotos und Videos, persönlichen Geschichten, Humor und journalistischer Tiefe eröffnet Tarja Prüss neue Einblicke in ein Land, das weit mehr ist als Nordlichter und Mitternachtssonne. Als Autorin mehrerer Finnland-Bücher und langjährige Rundfunkredakteurin verbindet sie fundierte Recherche mit persönlicher Erfahrung und poetischer Sprache. Ein Vortrag für alle, die neugierig auf Finnland sind und glauben, dass Glück oft einfacher ist, als wir denken.