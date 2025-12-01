Glühendes vom Wein & Grill

Das heiße Highlight zwischen den Jahren! Es weht der Duft von Glühwein und Gegrilltem um die Kelter bei den Weingärtnern Marbach.

Der Grillsportverein Affalterbach sorgt für heiße Spezialitäten vom Grill, wie den traditionellen Smoker-Braten, Grillwürste und leckere Schupfnudelpfanne.

Dazu kann man roten und weißen Glühwein, Fruchtpunsch, frische Waffeln und eine stimmungsvolle Atmosphäre genießen, bei der es niemanden kalt werden muss.