Glühwein, Punsch und Wein im Ambiente des Weingut-Hofs.

Am Freitag den 08. sowie 15. Dezember schenken wir jeweils ab 17:00 Uhr hausgemachten Winzerglühwein bei uns im Hof aus. Im Ambiente unseres Hofs in der Bahnhofstraße 30 in Lauda gibt es neben Glühwein und alkoholfreien Punsch, eine Auswahl unserer Weine im Ausschank.

Für das leibliche Wohl ist mit Bratwürsten vom Grill und warmer Suppe bestens gesorgt.