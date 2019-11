Glühweinmarkt im Zeitwald

An drei Wochenenden im Januar 2020, jeweils von Freitag bis Sonntag (10. – 12.01. / 17. – 19.01. / 24. – 26.01.) duftet es im Zeitwaldgelände des Salinenparks wieder verführerisch nach Glühwein, Punschgetränken und aromatischem Wintertee. Die Freiluftveranstaltung ist freitags von 17 bis 23 Uhr, samstags von 15 bis 23 Uhr, sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Die Veranstalter hoffen dabei auf Sonne, winterliche Temperaturen, knirschenden Schnee und viele fröhliche Besucher.

Eröffnet wird der 12. Bad Rappenauer Glühweinmarkt am Freitag, 10. Januar 2020 um 17.00 Uhr traditionell mit Musik.

Die Glühweinspezialitäten und Heißgetränke passen bestens in die kalte Jahreszeit. Man kann unter mehr als 35 köstlichen Spezialitäten, vom selbst hergestellten Gewürzglühwein über Punsch bis hin zu Glühmost, probieren. Getränke wie Prosecco- und Lemberger-Glühwein, Feuerzangenbowle, Schwedenpunsch und Jägertee lassen Genießerherzen höher schlagen. Selbstverständlich sind auch alkoholfreie heiße Spezialitätengetränke mit vollem Winteraroma im Angebot.

Zu den Getränken gibt es tolle Snacks wie Flammlachs auf schwedische Art am Brett gebraten und weitere Fischspezialitäten, über Buchenholz gegrillte Holzfällersteaks, würzige Bad Rappenauer Speckfladen, Flammkuchen, duftende Käse-Crépes, Dampfnudeln und vieles mehr.

Lodernde Schwedenfeuer und stimmungsvolle Lichtkegel beleuchten am Abend die Szenerie und verwandeln den Zeitwald in einen Märchenwald. Auch für die Kinder ist etwas geboten: ein unterhaltsames in- und outdoor-Programm jeden Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Samstags und sonntags lädt ein Krämermarkt zum Stöbern ein und unentdeckte Schätze warten am Sonntag beim Flohmarkt auf neue Besitzer.

Urig kann auch die Anfahrt von den zahlreichen Parkplätzen mit dem Glühweinbähnchen sein. Dies fährt jeden Sonntag von 12 bis 17 Uhr und nimmt auf Zuruf unterwegs Fahrgäste mit.

Das Zeitwaldgelände mit der Waldwirtschaft befindet sich im Salinenpark. Hundebesitzer werden gebeten, ihren Liebling zu Hause zu lassen. Nicht nur weil das Mitbringen von Hunden in die städtischen Parks nicht gestattet ist, sondern weil sich die Hunde zwischen den vielen Menschen und die Menschen zwischen den Hunden gewiss nicht gerade wohlfühlen.